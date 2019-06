Jugendfußball : Großes E-Jugend-Turnier in Losheim

Großes E-Jugend-Turnier in Losheim

Losheim Jonas Hector, Kevin Trapp oder Philipp Wollscheid – die drei Fußball-Profis haben eines gemeinsam: Sie alle liefen schon beim internationalen E-Jugendturnier des SV Losheim auf. An diesem Wochenende steht nun die 21. Auflage der Traditionsveranstaltung auf dem Programm – und passend dazu sind auch 21 Mannschaften am Start.

Als Titelverteidiger tritt der 1. FC Saarbrücken an, der diesmal mit zwei Mannschaften vertreten ist, mit der U 10 und mit der U 11. Aus dem Kreis Merzig Wadern sind insgesamt acht Teams am Start: der SV Weiskirchen Konfeld, der FC Wadrill, der 1. FC Reimsbach, die SG Scheiden, der SC Büschfeld, der VfB Tünsdorf, der FC Brotdorf und der SV Losheim am Start. Die weiteste Anreise hat erneut der FC Hodmezövasarhelyi. Die Ungarn sind seit Jahren gern gesehener Gast bei dem Turnier und nehmen dazu 1300 Kilometer Anfahrt auf sich.