Auszeichnung des Leichtathletik-Verbandes : Saarbrückerin erhält Ehrenschild des DLV

Saarbrücken Monika Schwarz ist für ihre Verdienste um die Förderung der Leichtathletik ausgezeichnet worden.

Das ehrenamtliche Engagement von Monika Schwarz reicht mehr als 30 Jahre zurück. Es begann auf Vereinsebene als Trainerin und Abteilungsleiterin des TuS Ensdorf, eine Funktion, die sie fast 25 Jahre bekleidete. Parallel dazu übernahm sie Aufgaben im Kreisvorstand und seit dem Jahr 2000 im Präsidium des SLB. Zur selben Zeit wurde sie Mitglied im Bundesausschuss Jugend des DLV. Ihr organisatorisches Talent entfaltete sie unter anderem beim alljährlichen Fair-Play-Camp des DLV und bei unzähligen Veranstaltungen des SLB und der Großregion Saar-Lothringen-Luxemburg. Die Französisch-Lehrerin setzte ihre Sprachenkompetenz auch bei internationalen Meisterschaften ein. Für sie unvergesslich bleiben die Einsätze bei der WM 2003 in Paris, den Olympischen Spielen 2004 in Athen, der WM 2009 in Berlin und vor allem 2012 die Mitwirkung im Französischen Haus bei Olympia in London.