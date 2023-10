Ex-Saarlouiser mit Debüt in der Bundesliga Wie der saarländische Handballer Marko Grgic aus dem langen Schatten seines Vaters heraustritt

Wenn der Saarländer Marko Grgic heute an jenen Mittwoch im Frühsommer dieses Jahres im fränkischen Coburg zurückdenkt, bekommt er immer noch Gänsehaut. Der 7. Juni war der Tag, an dem für den Profi des ThSV Eisenach mit dem Aufstieg in die Handball-Bundesliga ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung ging. „Es war ein unfassbarer Abend mit so vielen Höhen und Tiefen“, erinnert sich der 20-Jährige. Viele Dinge habe er „gar nicht mehr richtig im Kopf“, das Erlebnis sei kaum in Worte zu fassen, sagt Grgic über den 26:25-Sieg der Eisenacher gegen den HSC Coburg am letzten Spieltag der 2. Liga.