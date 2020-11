Unglaublich starke Performance : „Gaga“ Clemens gelingt perfekter Start in den Grand Slam of Darts

Coventry Gabriel „Gaga“ Clemens ist gleich zum Auftakt des Grand Slam of Darts im englischen Coventry voll am Start.

Beim Grand Slam of Darts wird die Vorrunde in Gruppen gespielt und der Saarländer hat eine schwere Gruppe erwischt. Die weiteren Gegner sind in den kommenden Tagen die Nummer eins der Welt, der Niederländer Michael van Gerwen und Adam Hunt aus England, die Nummer 99 der Welt. Nur die beiden ersten jeder Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale. Um so wichtiger war der Auftaktsieg von Gaga gegen Cullen, die sich gefühlt von Beginn an um den zweiten Platz in der Gruppe streiten. „Auf diesem Niveau kann an einem guten Tag jeder gegen jeden gewinnen. Ich versuche einfach mein Ding zu machen“, so Clemens nach dem Sieg.