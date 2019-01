Am gestrigen Sonntagmorgen in Doha erweckte Franck Ribéry den Eindruck, als sei nichts geschehen. Auf dem Weg zum Trainingsplatz in der weitläufigen Aspire Academy ging er Arm in Arm mit Rafinha, aus seinem Handy ertönte dabei Musik. Nur wenig später wurde dann allerdings deutlich, dass doch etwas geschehen war. Sportdirektor Hasan Salihamidzic räumte ein, dass sich Ribéry eine Entgleisung geleistet habe, die der FC Bayern nicht akzeptieren könne.

Eine „sehr hohe“ Geldstrafe wird der Franzose laut Salihamidzic dafür bezahlen, dass er und seine schwangere Ehefrau Wahiba sich im sozialen Netzwerk Instagram mit einem vulgären Rundumschlag gegen Kritiker zur Wehr gesetzt haben. Ribéry war zuvor in Kommentaren zum Teil „aufs Übelste beleidigt worden“ (Salihamidzic), weil er am Freitag in einem noblen Restaurant in Dubai ein mit 24 Karat Blattgold überzogenes Rib-Eye-Steak verzehrt hatte.

Als Antwort auf die Kommentare hatte Ribéry seinerseits üble Beschimpfungen verbreitet. „Beginnen wir mit den Neidern und Hasserfüllten, die durch ein löchriges Kondom entstanden sein müssen: Fickt eure Mütter, eure Großmütter und euren gesamten Stammbaum“, schrieb er und ergänzte: „Ich schulde euch nichts, meinen Erfolg habe ich vor allem Gott zu verdanken, mir selbst und meinen Lieben, die an mich geglaubt haben.“ Alle anderen seien „nicht mehr als Kieselsteine in meinen Schuhen“.

Teamkollege Thomas Müller nahm Ribéry in Schutz. „In diesen Momenten, in denen er sich ungerecht behandelt fühlt, wo er überhart attackiert wird, dann gehen die Pferde mit ihm durch. Er kann sich da eben nicht so kontrollieren“, sagte der deutsche Nationalspieler und fügte an: „Es ist allerdings auch so, dass er viel attackiert wird.“

Auch Salihamidzic zeigte durchaus Verständnis für die Reaktion von Ribery. Zunächst sei dieser in dem Restaurant eines türkischen Promi-Kochs eingeladen worden, er habe also nicht 1200 Euro für das Steak bezahlt. Weil „seine hochschwangere Frau, sein Kind und seine Mama, die im Krankenhaus operiert wurde“, deshalb auf sozialen Netzwerken zu Unrecht angegriffen wurden, habe sich Ribéry „vor seine Familie gestellt und gewehrt“, und dazu, fügte Münchens Sportdirektor an, „hat er auch jedes Recht“.

Allerdings, und auch darauf legte Salihamidzic Wert: „Leider ist ihm das total entgleist.“ Ribéry habe „Worte benutzt, die wir als FC Bayern München nicht akzeptieren können und die Franck als Vorbild, als Spieler des FC Bayern, nie benutzen darf“. Er habe dies Ribéry am Samstagabend verdeutlicht und ihm mitgeteilt, „dass er eine hohe Geld­strafe bekommen wird. Diese Strafe hat er akzeptiert“. Ribérys Vertrag läuft zum Saisonende aus, er hofft noch einmal auf eine Verlängerung.

Seine Tirade hatte Ribéry bereits am Freitagabend angekündigt: „Oooh, ich muss wohl ein paar Mütter beleidigen. Bis morgen, gute Nacht.“ Zudem keilte er gegen die Medien, die über seinen von ihm selbst veröffentlichen Restaurant-Besuch berichtet hatten. „Oh ja, für diese Sorte von Belanglosigkeiten seid ihr zur Stelle!“, schrieb er in einem Post und klagte über „Pseudo-Journalisten, die immer nur negativ über mich und meine Taten berichtet haben“. Ribérys Frau hatte als erste reagiert und geschrieben: „Armes Frankreich, dass es so viele Idioten und Arschlöcher gibt.“

Das Verhältnis zwischen Ribery und französischen Medien ist seit Jahren angespannt. Er gilt als einer der Rädelsführer des Spielerstreiks bei der WM 2010 in Südafrika – ein nationales Trauma. Dazu kam die Sexaffäre mit einer minderjährigen Prostituierten. Im November attackierte Ribéry nach dem 2:3 bei Borussia Dortmund einen französischen TV-Reporter, weil er sich durch diesen zu Unrecht kritisiert gefühlt hatte. Er entschuldigte sich dafür.