Tischtennis : Gleich drei 3:0-Siege für den FCS

Saarbrücken Die Saarbrücker Tischtennisspieler feiern ein perfektes Wochenende.

Der 1. FC Saarbrücken hat mit einem 3:0-Erfolg beim ASV Grünwettersbach am Sonntag die Tabellenführung in der Tischtennis-Bundesliga ausgebaut. In der Champions League konnte der Tabellenprimus der Gruppe C zwei Tage zuvor gleich zwei Siege einfahren. Gegen GDCS Juncal gab der FCS in beiden Partien keinen einzigen Satz ab.