später lesen Fußball-Bundesliga Stürmer Raffael fällt wochenlang verletzt aus Teilen

Twittern







Borussia Mönchengladbach muss wochenlang auf Stürmer Raffael verzichten. Der Brasilianer erlitt beim 0:0 am Samstag in Hoffenheim einen Schlüsselbeinbruch und wurde am Sonntag in Heidelberg operiert. dpa