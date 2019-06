Regionalliga Südwest : Jurcher trainiert nach Darminfekt wieder beim FCS

Saarbrücken Wenn ein Arbeitnehmer nach einem abgelaufenen Krankenschein seine Tätigkeit wieder aufnimmt, ist das eigentlich eine ganz normale Sache. Beim Fußball-Regionalligisten 1. FC Saarbrücken lockte dies am Donnerstag rund 80 Kiebitze zum Vormittagstraining.

Wie erwartet stieg Neuzugang Anthony Barylla (nach Zahn-Operation) in die Vorbereitung ein – und für manche überraschend war auch Problemspieler Gillian Jurcher (Magen-Darm-Infekt) wieder da. Der 22-Jährige trägt sich seit einigen Wochen mit Wechselabsichten. Doch die sportliche Leitung um Sportdirektor Marcus Mann will den Offensivspieler, der in der vergangenen Saison 16 Treffer erzielte, nicht ziehen lassen.