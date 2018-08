später lesen Tennis Luxemburger Muller beendet seine Karriere Teilen

Gilles Muller beendet nach den am Montag beginnenden US Open seine Tennis-Karriere. Das hat der Luxemburger aus Schifflingen bekannt gegeben. Der 35-Jährige erreichte 2017 seine bisher höchste Platzierung in der ATP-Weltrangliste (Nummer 21). Für das meiste Aufsehen sorgte Muller, als er zuvor im Wimbledon-Achtelfinale den Spanier Rafael Nadal in fünf Sätzen bezwang.