Trier Ein Blick in die Nachbarregion in Sachen Gewalt gegen Schiedsrichter.

Die Diskussionen um Verbalinjurien und Gewaltausbrüche gegenüber Fußball-Schiedsrichtern im Saarland hat mittlerweile auch andere Regionen in Deutschland erreicht – vor allem durch den angekündigten Streik am kommenden Wochenende. So teilt beispielsweise der Fußballverband Rheinland (FVR) auf Nachfrage des Trierischen Volksfreund mitteilt, dass man sich in den vergangenen beiden Saisons mit 20 Fällen dieser Art beschäftigen musste (2017/18: 9; 2018/19: 11). Dabei handelt es sich um die Gesamtzahl der Tätlichkeiten gegen Schiedsrichter in der jeweiligen Saison. Ein Ausreißer nach oben war die Saison 2015/16, in der 22 Fälle behandelt wurden.