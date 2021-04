2. Volleyball-Bundesliga Süd : Rauch übernimmt mal wieder in Bliesen

Bliesen Vorsitzender des Volleyball-Zweitligisten wird Trainer. Corona-Wirbel und Spielausfall zum Saisonfinale.

Bei Volleyball-Zweitligist TV Bliesen haben sich in den letzten Tagen die Ereignisse überschlagen. Am Mittwoch wurde bekannt, dass es bei Bliesens letztem Gegner, den L.E. Volleys Leipzig, wo der TV am Sonntag zu Gast war, nach der Partie mehrere Corona-Fälle innerhalb des Teams gab. Zuvor waren bereits Spieler des VC Dresden, der am Freitag gegen Leipzig spielte, positiv auf Covid-19 getestet worden. Die Teams beider Clubs befinden sich in Quarantäne, ihre fürs Wochenende geplanten Spiele wurden abgesagt.