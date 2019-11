Basketball : Wenn Basketball Schule macht

Theley Basketball ist im Kreis St. Wendel eine Randsportart. Ob sich das nun ändert? Die Gemeinschaftsschule Theley kooperiert mit dem Bundesligisten Saarlouis Royals. Drei Wochen lang betreuen zwei Profi-Spielerinnen Workshops an der Schule.

Immer wieder werfen sich die Schüler in der Theleyer Sporthalle die Basketbälle zu und versuchen, sie in dem 3,05 Meter über dem Boden hängenden Korb zu versenken. „Stopp“, sagt Fee Zimmermann plötzlich und korrigiert die Wurfhaltung bei einer Schülerin.

Die 25-Jährige spielt für die Saarlouis Royals in der Basketball-Bundesliga, was man ihr wegen der Körpergröße von nur 1,66 Metter auf den ersten Blick gar nicht unbedingt zutraut. „Go“, ruft Jessica Kovatch (22). Die US-Amerikanerin ragt mit ihrer Länge von 1,75 Metern aus einer anderen Nachwuchsgruppe heraus. Beide Bundesliga-Akteurinnen leiten seit Montag über einen Zeitraum von drei Wochen einen Basketball-Workshop an der Theleyer Gemeinschaftsschule.

„Das ist so cool, dass sie überhaupt gekommen sind“, schwärmt die zwölfjährige Angelina. Zweimal pro Woche werden die beiden Profi-Spielerinnen mehr als 50 Schülern aus vier Klassenstufen das Basketballspielen näherbringen und Tricks und Kniffe verraten. „Mit Spaß sollen die Kinder den Basketballsport kennenlernen und dazu vermitteln wir die Grundlagen“, erklärt Zimmermann, die einst selbst an einer Basketball-Schul-AG teilgenommen hat.

Kovatch gibt dann bei einer Passübung in der sportartspezifischen Sprache Englisch vor: „Throw the ball to your partner.“ Die Kinder sollen den Ball zu ihren Spielpartnern werfen. Das Training mit den Schülern findet die US-Amerikanerin toll. „Im Alter von fünf Jahren habe ich mit dem Basketball angefangen und bin schließlich über das College in New Jersey nach Saarlouis gekommen“, berichtet Kovatch.