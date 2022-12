Darts : Clemens kann an diesem Freitag für einen Meilenstein sorgen

Info

Von diesem Auftritt war Darts-Star Michael van Gerwen selbst begeistert. Mit 107 Punkten im Durchschnitt hatte der WM-Topfavorit auf der Bühne im Londoner Alexandra Palace am Mittwochabend eine exzellente Vorstellung hingelegt. „Das war ein phänomenales Match, aber es braucht zwei Spieler für so etwas, also Respekt an Mensur Suljovic“, sagte van Gerwen nach dem 4:2-Sieg über den Österreicher Suljovic. Es war für viele das bisher beste Spiel des Turniers.

„Mighty Mike“, wie der Niederländer genannt wird, festigte auch seine Stellung als klarer Turnierfavorit. Die starke Leistung seines routinierten Rivalen hätten wohl die wenigsten erwartet, wie van Gerwen verdeutlichte. „Wenn jemand vorher gesagt hätte, dass Mensur so gut spielt, hätte jeder geantwortet: Bist du verrückt?“ Im Vorjahr war van Gerwen wegen eines positiven Corona-Tests kampflos ausgeschieden.