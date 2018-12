Das saarländische Darts-Wintermärchen im Londoner Alexandra Palace ist zu Ende. Gabriel Clemens hat am Freitagnachmittag in einem an Spannung nicht mehr zu überbietenden Spiel gegen den Schotten John Henderson mit 2:3 nach Sätzen verloren. „Im Moment bin ich total genervt, da ich viele Chancen hatte, das Spiel endgültig in meine Richtung zu lenken. Aber morgen geht das schon wieder. Dann bin ich einfach nur stolz auf das, was ich in diesem Jahr geleistet haben“, sagte „The German Giant“ unmittelbar nach seiner Niederlage in der zweiten Runde der Darts-Weltmeisterschaft.

Vor einem Jahr hatte der 35-Jährige kurz vor Weihnachten noch Darts-Turniere in saarländischen Kneipen gespielt. Am Freitag stand er dann zum zweiten Mal auf der größten Bühne der Welt im „Ally Pally“. „Ich fühle mich dort oben wohl. Ich hatte heute überhaupt kein Lampenfieber. Es hat richtig Spaß gemacht“, sagte „Gaga“ mit ein wenig Wehmut.

FOTO: Heiko Lehmann

FOTO: Heiko Lehmann

Der 45-jährige Schotte Henderson fand von Anfang an besser in die Partie und holte sich relativ schnell den ersten Satz. Doch dann kam Gaga. Der Mann aus dem saarländischen Honzrath drehte mächtig auf, schnappte sich mit einem 125er-Finish auf das Bull‘s Eye, einem Schluss-Spurt von 141 Punkten und einem 10-Darter die 2:1-Satzführung. Gaga verpasste das perfekte Spiel, den 9-Darter, nur um einen Pfeil. Dieses Kunststück gelang bei dieser Weltmeisterschaft außer Gaga bislang nur dem Schotten Peter Wright.

„In diesem Moment war ich voll in der Partie drin und wusste, dass der Sieg greifbar nah ist“, erzählte Clemens von seinen Gedanken. Während von den 3000 Zuschauern in der Halle die Engländer relativ neutral beide Spieler anfeuerten, rasteten die schottischen und die deutschen Fans nach jedem guten Wurf ihres Schützlings förmlich aus.

Henderson holte sich Satz vier. Und im fünften Satz wurde es eine Nervenschlacht – mit dem glücklicheren Ende für den Schotten. Beide Spieler lagen sich danach in den Armen und gratulierten sich zu einem der bislang spannendsten Spiele dieser WM. „Gabriel ist ein fantastischer Spieler. Ich wusste, dass es eng wird, aber das hier war ein echter Krimi“, lobte Henderson. Und eine Stunde nach dem Spiel war Clemens schon wieder entspannt und in sprach in gewohnter Seelenruhe und mit seinem typischen Humor. „Ich hätte sowieso keinen Urlaub mehr gehabt für die dritte Runde. Ich musste in dieser Woche schon Überstunden abfeiern“, sagte der 35-Jährige Industriemechaniker und lachte.

Nach dem Lachen wurde es aber wieder ernst. „Jetzt geht es erst richtig los. Ich werde angreifen“, sagte Gaga. Beim Entsorgungsverband Saar hat er einen Befreiungsantrag für ein Jahr gestellt und wird, wenn alles gut läuft, im kommenden Jahr Vollprofi im Darts-Sport werden. Sein saarländischer Sponsor, das Pharmazie-Unternehmen Ursapharm hat ihm bereits einen Mentaltrainer zur Seite gestellt. Auch ein eigener Trainingsraum mit allem Nötigen ist auch in Planung. Noch mehr Turniere, aber auch der Druck seinen Lebensunterhalt durch Darts finanzieren zu müssen, warten somit auf Gaga und seine Freundin Lisa Heuser auf der Profitour 2020.

Nach dem Aus des German Giant ist mit Max Hopp nur noch ein Deutscher bei der WM vertreten. Auch alle Österreicher sind in London raus. Mensur Suljovic, ein Geheimfavorit auf den Titel, verlor am späten Donnerstagabend mit 1:3 gegen den englischen WM-Debütanten Ryan Searle. Aus deutscher Sicht ruhen damit nun alle Hoffnungen auf Spitzenspieler Hopp. Auf ihn wartet aber eine Mammutaufgabe. Der 22-Jährige steht in der dritten Runde und trifft dort an diesem Samstag (22.30 Uhr/Sport1) im letzten Spiel des Abends auf den Weltranglistenersten und zweifachen Weltmeister Michael van Gerwen aus den Niederlanden.