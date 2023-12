Clemens gewinnt WM-Auftaktspiel Gagas Wintermärchen nimmt Fahrt auf

„Für mich geht es jetzt wieder nach Hause. Ich muss noch Weihnachtsgeschenke kaufen, und an Heiligabend hat mein Bruder die ganze Familie eingeladen. Danach geht es wieder nach London“, sagte Clemens, der am kommenden Freitag in einem echten Topduell auf Dave Chisnall trifft. Der Engländer ist aktuell die Nummer zehn der Welt und somit der Favorit.