Darts-WM 2023 : Gabriel „Gaga“ Clemens gelingt die Sensation: Sieg im Viertelfinale gegen Gerwyn „Iceman“ Price

Die Sensation ist perfekt! Der Saarländer Gabriel „Gaga“ Clemens bezwingt den haushohen Favoriten Gerwyn „Iceman“ Price und steht im Halbfinale der Darts-WM 2023 in London.

„Gaga“ Clemens im Halbfinale gegen Michael Smith

Nun bekommt es der 39-Jährige am Montagabend (ab 20.30 Uhr) in der Runde der letzten Vier mit dem englischen Vorjahresfinalisten Michael Smith zu tun. Im größten Spiel seiner Karriere packte Clemens eine herausragende Leistung aus und düpierte den hohen Favoriten über weite Strecken.

Hunderte Fans aus Deutschland waren im "Ally Pally"

In der Geschichte des deutschen Darts-Sports, der es vor Silvester sogar in die Tagesschau um 20.00 Uhr schaffte, war die Partie zur TV-Primetime die bislang bedeutendste. Hunderte Fans aus Deutschland waren im "Ally Pally", einige Fans hatten für das unerwartete Highlight an Neujahr sogar ihre Flüge umgebucht. Und Clemens, der das Jahr 2022 als "Achterbahnfahrt" beschrieb, wollte an die drei Siege gegen eher unbekannte Profis anknüpfen, in dem er eine Sensation gegen einen echten Weltklassespieler vollbringt.