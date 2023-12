Darts Chisnall eine Nummer zu groß für „Gaga“

Der Auftakt in die Darts-WM nach der Weihnachtspause ging für die deutschen Spieler komplett in die Hose. Sowohl die deutsche Nummer eins Gabriel Clemens aus dem saarländischen Honzrath als auch die deutsche Nummer zwei Martin Schindler (Brandenburg) sind in der dritten Runde aus dem Turnier im Londoner Alexandra Palace geflogen. Dabei waren vor allem die Hoffnungen auf „Gaga“ Clemens extrem groß, da er es im Vorjahr bis ins WM-Halbfinale geschafft hatte.