Players-Championship-Turnier : Darts-Profi Clemens auch im siebten Finale auf der PDC-Tour sieglos

Der saarländische Darts-Profi Gabriel Clemens hat seinen ersten Titel auf der PDC-Tour verpasst. Im Finale des Players-Championship-Turniers verlor der Saarwellinger gegen den Belgier Kim Huybrechts.

Der deutsche Darts-Profi Gabriel Clemens muss weiter auf seinen ersten Titel auf der Tour des Weltverbandes PDC warten. Auch in seinem siebten Endspiel musste sich der „German Giant“, der rund um den Jahreswechsel überraschend das WM-Halbfinale erreicht hatte, geschlagen geben. Clemens verlor am späten Samstagabend beim Players-Championship-Turnier in Barnsley mit 1:8 gegen den Belgier Kim Huybrechts. Auf dem Weg zum Finaleinzug hatte der 39 Jahre alte Saarländer unter anderen Englands Europameister Ross Smith sowie den Letten Madars Razma bezwungen.