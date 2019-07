Darts : Clemens trifft beim Darts Masters in Köln auf Barneveld

Köln (sid) Raymond van Barneveld hat derzeit viel Spaß am Leben. Im lässigen Urlaubsoutfit durchstreift „Barney“ das Disneyland in Kalifornien, ein paar Tage später trifft er Weltstar Robbie Williams bei einem Konzert in Las Vegas.

Beim Blick auf das Instagram-Profil des Niederländers könnte der Eindruck entstehen, der fünfmalige Darts-Weltmeister befände sich in Dauerferien.

Die sportliche Abschiedstournee des Publikumslieblings läuft – beim German Darts Masters am Wochenende in der Arena in Köln könnte van Barneveld von der deutschen Bühne abtreten. Sein Gegner ist ausgerechnet der Saarländer Gabriel Clemens. Der „German Giant“ aus Honzrath, wie er in der Szene genannt wird, spielte schon bei den German Open in Saarbrücken im April gegen Barneveld, verlor mit 3:6. „Ich freue mich riesig“, sagte „Gaga“ zur anstehenden Revanche, „es ist mir eine große Ehre.“