Aus gegen Engländer Chisnall Gabriel Clemens scheidet bei Darts-WM aus

Dann war wieder Williams an der Reihe und glich aus. Letztlich hatte der Engländer die besseren Nerven und holte sich den entscheidenden fünften Satz mit 4:2. Ein tragisches Ende für „Schindi“, der das Spiel über weiter Strecken dominierte. Zudem spielte Schindler 13 180er-Würfe in einem Spiel – neuer Rekord für einen Deutschen bei der WM. Unterm Strich blieb am Ende aber ein extrem unglückliches und dramatisches Aus in der dritten Runde stehen. Am Donnerstag, 28. Dezember, hat Deutschland noch zwei weitere Eisen im Feuer in der dritten Runde. Um 13.30 Uhr spielt der Kölner Jung Florian Hempel als Nummer 59 der Welt gegen den favorisierten Engländer Steven Bunting (Nummer 16 der Welt). Der Berliner Ricardo Pietreczko hat ab 20 Uhr eine Mammutaufgabe vor sich. Er trifft auf Luke Humphries, die Nummer drei der Welt und einer der absoluten Topfavoriten auf den Titel.