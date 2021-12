Gegner steht jetzt fest : Pizzabotschaft an die Beleidiger: Clemens will Darts-Coup wiederholen

Pizzabotschaft an die Beleidiger: Clemens will Darts-Coup wiederholen

Saarwellingen Für Gabriel Clemens steht der erste Gegner bei der Darts-WM im Londoner „Ally Pally“ fest. Der Saarwellinger plaudert im Vorfeld dabei auch von einer unangenehmen Sache, die viele Sport-Stars trifft.

Es ist ein humorvoller Umgang mit einem Thema, das Clemens durchaus zu schaffen macht. Im November ermahnte er die Menschen, die gerne mal böse Nachrichten an ihn adressieren, mit ernsten Worten: „Manchmal wäre es besser, man würde mal nachdenken, bevor man manche Sachen schreibt oder einfach mal darüber nachdenken, wie man sich selbst fühlen würde, wenn man bedroht wird oder Dir und deiner Familie schlimme Dinge gewünscht werde.“ Clemens ist als Nummer eins in Darts-Deutschland in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt und wird nun häufiger so geschmäht wie sein Vorgänger Max Hopp.