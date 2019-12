Kostenpflichtiger Inhalt: Darts : „Gaga“ fühlt sich bereit für seine zweite WM

Gabriel Clemens ballt die Fäuste. Bei der Weltmeisterschaft im legendären Alexandra Palace in London ist der 36-jährige Darts-Profi aus Saarwellingen an diesem Mittwochabend erstmals gefordert. Foto: dpa/John Walton

London Darts-Profi Gabriel Clemens aus Saarwellingen trifft in seinem Auftaktspiel in London auf den Niederländer Benito van de Pas.

Von Heiko Lehmann

Jetzt geht’s ans Eingemachte. Gabriel Clemens aus Saarwellingen betritt an diesem Mittwoch gegen 21.30 Uhr (live bei Sport1) zum ersten Mal in diesem Jahr die größte Bühne des Darts-Sports. Sein Auftakt-Gegner bei der WM im Alexandra Palace in London ist der Niederländer Benito van de Pas, der bereits vier Mal im Achtelfinale bei einer WM stand (2015, 2016, 2017, 2019). Ein Deutscher hat es bei einer WM noch nie so weit geschafft.

„Es wird ein 50:50-Spiel. Ich gehe davon aus, dass ich alles abrufen muss, was ich draufhabe“, sagt Clemens. Doch der 36-Jährige hat eine leichte Favoritenrolle. Er hat eine deutlich bessere Saison als van de Pas gespielt und ist auf Platz 42 der Weltrangliste geklettert. Damit ist „Gaga“ der zweitbeste Deutsche nach Max Hopp (24.). Van de Pas ist zuletzt bis auf Platz 59 abgerutscht.

„Das hat bei der WM relativ wenig zu sagen. Benito hat sich in den letzten Monaten stark verbessert. Und die WM-Bühne ist nicht irgendeine Bühne“, sagt Clemens, der bei seiner Premiere im Ally Pally im vergangenen Jahr (Aus in Runde zwei) immer einen Tag vor dem Spiel nach London geflogen ist. Diesmal nicht. Seit Sonntag ist Clemens vor Ort, um optimal vorbereitet zu sein.

Im Trainingsraum im Spielerhotel steht der Saarwellinger jeden Tag bis zu fünf Stunden an der Scheibe und trainiert seit Montag auch gemeinsam mit Nico Kurz aus Hanau, dem dritten Deutschen bei der WM. Am Dienstag waren beide schon mal WM-Luft im Ally Pally schnuppern. „Nico ist das erste Mal hier, und ich zeige ihm alles. Dann kennt er die Abläufe und findet sich am Mittwoch besser zurecht“, sagt „Gaga“. Der 22-jährige Kurz bestreitet an diesem Mittwoch das erste Spiel der Abendsession (20 Uhr) gegen den 47-jährigen Engländer James Wilson, ist also noch vor „Gaga“ dran.

Am Vormittag werden Clemens und Kurz noch ein letztes Mal gemeinsam trainieren, dann trennen sich die Wege. „Ich werde nach dem Mittagessen noch ein bisschen ruhen und dann in den Ally Pally fahren. Ich möchte etwa fünf Stunden vor dem Spiel dort sein“, sagt Clemens. Zeit, die er zur Vorbereitung auch braucht. Die TV-Sender wollen letzte Interviews, und von den Offiziellen der Professional Darts Corporation (PDC) wird noch einmal überprüft, ob auch alle Sponsoren-Aufkleber auf dem Trikot ordnungsgemäß positioniert sind.

Eine Situation, von der Gabriel Clemens vor eineinhalb Jahren maximal geträumt hat. Der seit Jahren beste saarländische Darts-Spieler war sowohl im Elektronik-Darts als auch im Steel-Darts deutschlandweit einer der Stärksten, hatte aber nie den Versuch zum ganz großen Wurf gestartet. Dann kam der Tag der Tage bei einem Qualifikationsturnier zur PDC-Profiliga im Januar 2018. Clemens gewann das Turnier, sicherte sich die Tourkarte – und von da an ging es nur noch bergauf.

Ein nächster großer Schritt war die Freistellung von seinem Beruf als Industriemechaniker beim Entsorgungsverband Saar im Januar dieses Jahres. „Ich konnte mich seitdem voll auf Darts konzentrieren, und das war die richtige Entscheidung. Ich habe mich enorm verbessert. Im Januar stelle ich den Antrag für ein weiteres Jahr Befreiung“, sagt der 36-Jährige.

Mehr als 100 000 britische Pfund hat Clemens bislang in diesem Jahr verdient. Weit mehr als in seinem Beruf als Schlosser. „Das hört sich im ersten Moment viel an, doch so viel ist es dann auch wieder nicht. Ich muss die Flüge, die Hotels und alle Reisen zu Turnieren aus der eigenen Tasche bezahlen. Von allen Preisgeldern in England werden sofort 20 Prozent Steuern abgezogen. Ich habe mittlerweile einen Steuerberater in England und in Deutschland. Anders geht das alles gar nicht“, erklärt der Saarwellinger.

Zurück in den Ally Pally. Etwa zweieinhalb Stunden vor dem Spiel beginnt die heiße Phase. Die Spieler bereiten sich in den Katakomben der Arena vor. Es gibt einen großen Bereich mit TV-Bildschirmen und Catering-Service für die Spieler und jeweils eine Begleitperson, bei „Gaga“ ist es seine Freundin und Managerin Lisa. Dazu gibt es noch einen Trainingsraum, in den nur die Spieler dürfen. Dort werden sich Clemens und van de Pas in den Minuten vor dem Spiel und in den Pausen während des Spiels einwerfen.