Zweites Gruppenspiel : Sieg gegen den ehemaligen Weltmeister Wright: Gabriel Clemens beim Grand Slam of Darts in toller Form

Foto: Heiko Lehmann

Wolverhampton Gabriel Clemens zeigt sich in Wolverhampton beim Grand Slam of Darts weiterhin von seiner besten Seite. Nach einem deutlichen Auftaktsieg konnte der Saarwellinger auch am Sonntag einen Sieg feiern. Das Erreichen des Achtelfinals ist trotzdem noch nicht sicher – vorher wartet eine besondere Gegnerin.

Von Heiko Lehmann

Der saarländische Darts-Profi Gabriel „Gaga“ Clemens spielt beim Grand Slam of Darts im englischen Wolverhampton weiter in bestechender Form. Am Sonntagabend schlug der 38-Jährige im zweiten Gruppenspiel den ehemaligen Weltmeister und die Nummer zwei der Welt, Peter Wright, aus Schottland mit 5:4.

Dabei hatte der Saarwellinger zunächst Glück, dass Wright mehrere Match-Darts vergab. Letztlich behielt Clemens aber die Nerven und versenkte den entscheidenden Pfeil im Doppel-16-Feld zum 5:4-Sieg. Am Samstag hatte Gaga bereits sein Auftaktspiel gegen den Belgier Mike de Decker mit 5:1 gewonnen. Nach zwei von drei Gruppenspieltagen führt Clemens die Gruppe mit vier Punkten an. Trotzdem ist der 38-Jährige noch nicht sicher im Achtelfinale.

Und jetzt wird es spannend: Am Dienstagabend, ab 20 Uhr spielt Gabriel Clemens im letzten Gruppenspiel und zum ersten Mal in seiner Karriere gegen die Engländerin Fallon Sherrock. Die 27-Jährige sorgt bereits seit Längerem für Furore im Darts-Zirkus und hat bei der Weltmeisterschaft 2019 als erste Frau überhaupt ein Spiel bei der WM gewonnen. Vor wenigen Wochen überraschte Sherrock erneut und schaffte es bei den Nordic Darts Masters bis ins Finale, wo sie dem dreimaligen Weltmeister Michael van Gerwen aus Holland mit 7:11 unterlag.

Beim aktuellen Grand Slam of Darts spielt die gelernte Friseurin erneut in Topform. Zwar hat sie ihr Auftaktspiel gegen Peter Wright mit 1:5 verloren, doch am Sonntag schlug sie Mike de Decker mit 5:0. Sollte Sherrock am Dienstag mindestens 5:2 gegen Clemens gewinnen und gleichzeitig schlägt Wright de Decker, wovon auszugehen ist, dann wäre der Saarländer ausgeschieden.