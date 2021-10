Regionalliga West : SV Elversberg patzt gegen Gießen – Suero verletzt

Elversbergs Robin Fellhauer (links) am Ball. Foto: Heiko Lehmann

Elversberg Fußball-Regionalligist SV Elversberg kommt am Samstag vor über 1500 Zuschauern gegen den FC Gießen nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.

Trotz gnadenloser Überlegenheit kam Fußball-Regionalligist SV Elversberg an diesem Samstag nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen den FC Gießen hinaus. Das Kuriose dabei: Die Elversberger klettern trotzdem auf den zweiten Tabellenplatz und haben auf Tabellenführer FSV Mainz 05 II drei Punkte Rückstand, wobei die SVE ein Spiel weniger hat.

Vor 1514 Zuschauern in der Ursapharm-Arena in Elversberg begann SVE-Trainer Horst Steffen mit der gleichen Startelf wie beim 4:1-Sieg gegen den VfR Aalen – und die SVE-Spieler legten auch das gleiche Tempo an den Tag wie vor einer Woche. Im Vollsprint rannten die Elversberger in der Hälfte des FC Gießen ihre Gegenspieler an und ließen den Gästen keine Luft zum Atmen. Einzig das Tor fehlte 45 Minuten lang. Der Auftritt und die Spielweise der SVE war richtig stark und Stürmer Valdrin Mustafa vergab zweimal per Kopf die Riesenchance zur Führung (17., 23.).

Die Saarländer hatten vor der Pause zehn Eckbälle und die Gäste nur einen. Der FC Gießen versuchte mit einer übertrieben harten Gangart dagegen zuhalten, kam aber trotzdem an seine Grenzen. In der 45. Minute fiel der erlösende Führungstreffer für die Saarländer. Nico Karger ließ an der Strafraumgrenze seinen Gegenspieler aussteigen und zog mit links ab. Gießens starker Torhüter Frederic Löhe konnte den Ball parieren, doch die Kugel prallte zu Israel Suero. Der Spanier nahm den Ball volley und hämmerte ihn mit einem Hüftdrehstoß in den Winkel – das 1:0 (45.).

