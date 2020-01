TuS Herrensohr : Eichmann soll Verjüngungskur forcieren

Bernd Eichmann hat gut lachen. Er ist seit 2015 Trainer des TuS Herrensohr und kann weiterhin auf das Vertrauen des Vorstandes bauen. „Bernd leistet gute Arbeit. Zudem kommen wir im Vorstand mit Bernd gut miteinander aus“, sagt Abteilungsleiter Sebastian Richter. Foto: Heiko Lehmann

Herrensohr Der ehemalige Profi hat seinen Vertrag als Trainer des Fußball-Saarlandligisten TuS Herrensohr für die kommende Saison verlängert. Der 53-Jährige belegt mit seiner Mannschaft zur Winterpause Tabellenplatz sieben.

Von Philipp Semmler

Seit 2015 ist Bernd Eichmann Trainer des TuS Herrensohr. In seiner ersten Saison schaffte der ehemalige Profi den Aufstieg in die Fußball-Saarlandliga. Drei Jahre später wurde der 53-Jährige mit den Herrensohrern Meister in der höchsten saarländischen Spielklasse. Aus finanziellen Gründen verzichtete der TuS aber auf den Aufstieg in die Oberliga (wir berichteten).

Eichmann wird auch in der kommenden Spielzeit in Herrensohr auf der sportlichen Kommandobrücke stehen. „Bernd hat seinen Vertrag bereits vor Weihnachten bei uns verlängert. Ebenso wie ein Großteil der Spieler“, berichtete Herrensohrs Abteilungsleiter Sebastian Richter auf SZ-Nachfrage. Unter den Akteuren, die für die Saison 2020/2021 zugesagt haben, ist Manuel Schuck. Der 29-Jährige steht mit 18 Treffern mit Nils Cuccu vom SV Auersmacher und Johannes Gemmel vom SV Hasborn auf Rang zwei der Saarlandliga-Torschützenliste.

Verlängert haben zudem Stammkräfte wie Samuel Ikas, Daniel Ruschmann oder Engin Yalcin. Der einzige bislang feststehende Abgang ist Christopher Dahl, der sich zur kommenden Saison dem Verbandsligisten FC Palatia Limbach anschließen wird.

Zur Vertragsverlängerung mit Eichmann sagt Richter: „Bernd leistet gute Arbeit. Zudem kommen wir im Vorstand mit Bernd gut miteinander aus.“ Auch der Trainer schätzt dies. „Es herrscht hier eine gute Atmosphäre. Wir kommen alle gut miteinander klar. Deshalb hat für mich nichts dagegengesprochen weiterzumachen“, erklärt der 53-Jährige. Eichmann soll in den kommenden Monaten vor allem dafür sorgen, dass der Verein für die Zukunft gut aufgestellt ist. „Wir haben eine relativ alte Mannschaft“, weiß Richter. „Deshalb soll Bernd junge Spieler in den Kader integrieren“, beschreibt der Abteilungsleiter eine der Vorgaben an seinen Trainer.

Die Verjüngungskur wurde in dieser Saison eingeleitet. Mit Niklas Schiller ist ein 18-Jähriger in der aktuellen Spielzeit zu elf Einsätzen gekommen. Ein weiteres Talent im Kader, der 20 Jahre alte Timon Hector, soll auf Dauer ebenfalls integriert werden. Er fehlte jedoch über weite Teile der Vorrunde verletzungsbedingt.

Zur Winterpause steht der TuS Herrensohr auf dem siebten Tabellenplatz. Nach einem „Horror-Start“ mit fünf Niederlagen aus den ersten sechs Spielen fand der TuS in die Spur, bis es am letzten Spieltag vor der Winterpause mit einer 1:5-Heimniederlage gegen Oberliga-Absteiger FSV Jägersburg noch einmal eine Enttäuschung gab.

Womit wir wieder bei der angestrebten Verjüngungskur wären. Eichmann sagt: „Wir hatten am Anfang und am Ende der Hinrunde viele Ausfälle. Das lag auch daran, dass sich gezeigt hat, dass die älteren Akteure doch etwas verletzungsanfällig sind.“ Der Trainer ergänzt: „Wir brauchen diese Spieler natürlich nach wie vor. Trotzdem gilt es eine gesunde Mischung aus erfahrenen und jüngeren Akteuren zu finden.“

In die Vorbereitung startet Eichmann mit seiner Mannschaft am Mittwoch, 22. Januar. Die restliche Rückrunde beginnt für den TuS Herrensohr knackig. Nach dem Spiel beim Spitzenreiter SC Halberg Brebach am 1. März empfängt der TuS den amtierenden Vizemeister SF Köllerbach. Anschließend spielen die Blau-Weißen zu Hause gegen den Tabellenzweiten FV Eppelborn, ehe es zum Tabellenfünften SV Hasborn geht.

„Wir wollen Platz sieben halten oder noch ein wenig nach oben klettern“, gibt Eichmann als Ziel für die restliche Saison vor. Die Oberliga ist aber nach wie vor kein Thema für den Club. „Das können wir nicht finanzieren“, stellt Richter klar.