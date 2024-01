Fußball-Saarlandliga Zwischenstand nach Winterpause: Nur Absteiger und Aufsteiger in dieser Saison

Hertha Wiesbach: 20 Spiele ohne Niederlage in Liga und Pokal – das ist die imponierende Bilanz des Oberliga-Absteigers. Nach einem holprigen Saisonstart mit sechs Punkten aus vier Spielen steht das Team von Trainer Michael Petry nun mit sieben Zählern Vorsprung an der Tabellenspitze. Es winkt die direkte Rückkehr in die Oberliga. Unabhängig von der Liga haben zahlreiche Leistungsträger wie Kapitän Kilian Staroscik, Abwehrstütze Luca Blass oder Top-Torschütze Sören Maas, der wie Pascal Piontek elf Mal traf, ihre Verträge verlängert. Auch Trainer Petry hat für die Saison 24/25 zugesagt. Verlassen wird den Club im Sommer Lenny Louis, der zu Ligakonkurrent FV Schwalbach wechselt. Mit Dylan Sodji von Borussia Neunkirchen steht bislang ein Neuzugang fest.