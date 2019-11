Fußball-Saarlandliga : Reimsbach fühlt sich vom Schiri um Punkt gebracht

Reimsbach Rund ums Reimsbacher Waldstadion verstanden die 120 Anhänger der Heimmannschaft nach der 2:3-Niederlage am Samstag gegen den TuS Herrensohr die Welt nicht mehr.

So nah dran an einem Dreier war der Fußball-Saarlandligist seit dem 15. Spieltag, als Mitaufsteiger FV Bischmisheim 3:0 geschlagen wurde, nicht mehr. „Meiner Mannschaft ist heute kein Vorwurf zu machen. Wir haben kämpferisch alles abgerufen und waren ganz nah dran – zumindest an einem Unentschieden. Aber der Herr in Schwarz hatte etwas dagegen. Nicht nur, dass er das dritte Tor von Herrensohr, trotz klarem Handspiels gegeben hat, auch einige andere Entscheidungen sorgten für Verwunderung“, beschwerte sich Reimsbachs Spielertrainer Nico Portz.