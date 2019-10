Mettlachs wiedergenesener Mittelfeldspieler Andre Paulus (rechts) trifft mit seinem Team in der Fußball-Saarlandliga an diesem Sonntag auf die Spvgg. Quierschied. (Archivbild).

Mettlach Fußball-Saarlandligist SV Mettlach empfängt an diesem Sonntag (6. Oktober) um 15 Uhr die Spvgg. Quierschied. Dabei sein wird dann auch André Paulus. Der zentrale Mittelfeldspieler ist nach einer hartnäckigen Muskelverletzung wieder ins Team zurückgekehrt.

Fußball-Saarlandligist SV Mettlach hinkt bislang diese Saison ein wenig den eigenen Erwartungen hinterher. Vor dem Heimspiel an diesem Sonntag um 15 Uhr gegen den Tabellenfünften Spvgg. Quierschied sind die Blau-Weißen mit 14 Zählern Zehnter. Dabei will der SV eigentlich da hin, wo der kommende Gegner steht: Platz fünf ist das ausgegebene Saisonziel des Clubs.

Mettlachs Gegner an diesem Wochenende, die Spvgg. Quierschied, ist derzeit gut drauf. Dass seit Sommer von Robin Vogtland (kam von den SF Köllerbach) trainierte Team feierte zuletzt sechs Siege in Serie. Vier davon in der Liga und zwei im Pokal.

Immerhin: Im Heimspiel davor lief es besser. Da gewannen die Blau-Weißen gegen den TuS Herrensohr mit 5:3. In dieser Begegnung lief Paulus zum ersten Mal in dieser Saison für das Team von Trainer Holger Klein auf. Zuvor war der 24-jährige Student aus Traben-Roth, der 2018 von der SG Saartal Schoden nach Mettlach kam, wegen einer hartnäckigen Muskelverletzung im Beckenbereich ausgefallen.

Ausschlaggebend dafür, war das von Paulus schon angesprochene Problem, dass die Blau-Weißen ihre Überlegenheit nicht in einen Sieg ummünzen konnten. „Wir hätten in der regulären Spielzeit den Sack zumachen müssen“, erklärt der 24-Jährige. Doch dies gelang nicht.

Stattdessen hatte Mettlach sogar noch Glück überhaupt in die Verlängerung gekommen zu sein. Nach dem 1:0-Führungstor der Gäste durch Fabio Mahler (26. Minute) traf Philipp Leidinger nur vier Minuten später zum 1:1. Paolo Valentini brachte den Verbandsligisten in der 88. Minute mit einem verwandelten Elfmeter mit 2:1 in Führung. In der dritten Minute der Nachspielzeit gelang Fabian Theobald das 2:2. Bei diesem Spielstand blieb es bis zum Ende der Verlängerung. Im Elfmeterschießen scheiterten die Mettlacher Simon Engeldinger und Alexander Eckert an Bliesmengen-Bolchens Torwart Marco Curcio.