Regionalligist siegt 2:1 bei Hoffenheim II : Schnellbachers Kracher erlöst SVE

Hoffenheim Fußball-Regionalligist SV Elversberg gewinnt bei der TSG Hoffenheim II mit 2:1.

Die SV Elversberg ist in der Fußball-Regionalliga Südwest auf dem Vormarsch. Am vergangenen Samstag gewann die SVE nach der bislang besten Saisonleistung mit 2:1 bei der TSG Hoffenheim II. Trotzdem mussten die Saarländer am Ende zittern. „Das war ein richtig gutes Spiel von uns. Wir haben tolle Räume gefunden, nur müssen wir da viel mehr daraus machen“, sagte Trainer Horst Steffen.

Wenn die SVE zur Pause 5:0 führt, können sich die Hoffenheimer nicht beschweren. Das Geschehen spielte sich fast ausschließlich in der Hälfte der TSG ab. Die SVE kombinierte stark, ließ aber zu viele Torchancen aus. Luca Schnellbacher, (5.), Israel Suero (14.), Nico Karger (18.) und Suero und Manuel Feil (33.) vergaben beste Möglichkeiten. Schließlich war es Suero, der für das 1:0 sorgte. Der Spanier, der trotz Wadenprellung spielte, zog in der 37. Minute aus 18 Metern ab. Dominik Draband, der Ex-Elversberger im Hoffenheimer Tor, konnte den Ball nur noch ins eigene Tor lenken – 0:1.

Hoffenheim stellte nach dem Seitenwechsel um und spielte mit drei Stürmern. Die SVE hatte damit Probleme. Innenverteidiger Laurin von Piechowski foulte TSG-Stürmer Jihad Boutakhrit im Strafraum, und es gab im dritten Spiel in Folge Elfmeter gegen die SVE. Nick Proschwitz verwandelte zum 1:1 (51.). Dass es danach nicht spannend wurde, lag einerseits an der starken SVE und andererseits auch an den Hoffenheimern Niklas Kölle (53.) und Michael Guthörl (72.). Beide sahen Rot. „Das waren Fouls, aber niemals Rote Karten“, sagte der Sitterswalder Guthörl.