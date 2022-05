Fußball-Regionalliga Südwest : FCH lässt im letzten Heimspiel viel vermissen

HOMBURG Fußball-Regionalligist FC Homburg wollte sich im letzten Heimspiel gegen Kellerkind FSV Frankfurt mit einer guten Leistung von seinen Fans verabschieden – doch das gelang am Samstag nur eine halbe Stunde lang.

Gegen Frankfurt ließ Homburg erst vor dem Tor die Konsequenz vermissen – dann in der Defensive. Die Hessen bissen sich zwar lange am starken Torwart Niklas Knichel die Zähne aus. Nach der Pause aber nutzte Lukas Gottwalt eine Kopfballvorlage des eingewechselten Arif Güclü zum 1:1 (68.). Jake Hirst traf nach einem Konter zum 2:1 für die Gäste (78.), die einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf feiern durften. Am Donnerstag im Saarlandpokal-Halbfinale bei Oberliga-Aufsteiger SV Auersmacher (19 Uhr) muss für den FCH eine Steigerung her.