Fußball-Regionalliga Südwest : FCH verabschiedet sich aus dem Titelrennen

Homburg Regionalligist Homburg verliert 0:2 beim SSV Ulm.

Fußball-Regionalligist FC Homburg wollte sich laut Trainer Jürgen Luginger am Samstag beim SSV Ulm „mit einem Sieg in die Winterpause“ verabschieden. Das ging gründlich daneben. Nach der 1:5-Hinspielpleite ging auch der zweite Vergleich mit den „Ulmer Spatzen“ mit 0:2 daneben. „Wenn man auswärts so viele Chancen vergibt, darfst du dich nicht wundern, wenn du verlierst“, kommentierte Luginger den Spielverlauf.