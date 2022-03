Fußball-Regionalligist FC Homburg : Wenzel warnt vor dem Schlusslicht

HOMBURG Fußball-Regionalligist FC Homburg ist am Samstag beim Tabellenletzten TSV Schott Mainz zu Gast.

Im zweiten Teil der „Mainzer Woche“ erwartet Fußball-Regionalligist an diesem Samstag das Kontrastprogramm zum letzten Spiel. Nach dem 3:2-Heimsieg über Spitzenreiter FSV Mainz 05 II gastieren die Grün-Weißen um 14 Uhr beim Schlusslicht der Liga, dem TSV Schott Mainz. „Wenn man den Tabellenführer schlägt, sollte man auch in der Lage sein, gegen den Letzten zu gewinnen“, sagt Homburgs Winterzugang Shako Onangolo, der im letzten Spiel zu den Stärksten seiner Elf gehörte. Er legte Markus Mendler uneigennützig das 1:0 auf und war später auch beim 3:0 durch Patrick Dulleck die treibende Kraft.

„Mit dem Verlauf nach meinem Wechsel bin ich sehr zufrieden. Ich bin sofort Stammspieler geworden, da kann ich mich nicht beschweren. Generell fühle ich hier mich immer wohler“, verrät der zuvor vereinslose 21-Jährige. Bei Schott Mainz erwartet er ein Spiel, das nicht zuletzt im Kopf entschieden wird: „Es wird da natürlich drauf ankommen, wie sehr wir den Sieg tatsächlich wollen. Wenn wir an die Leistung im letzten Heimspiel anknüpfen, haben wir gute Chancen“, glaubt der schnelle Flügelspieler, der gegen Mainz 05 mit Serkan Göcer das Pärchen auf rechts bildete und den offensiven Part übernahm. Weil Luca Plattenhardt (Wadenprobleme) weiter fehlt, dürfte das so bleiben.

FCH-Trainer Timo Wenzel warnt derweil davor, den Gegner am Tabellenstand zu messen: „Wir fahren zum Letzten, da sagt jeder wieder: 4:0, 5:0 – aber das ist alles Unfug. Wir wissen, wie schwer das Spiel wird. Zum einen spielen wir auf Kunstrasen, was ungewohnt ist. Zum anderen hat Mainz die letzten fünf Spiele nicht verloren und ist auf dem aufsteigenden Ast“, sagt der 44-Jährige und sieht einen Gegner, der „sehr gut verteidigt und Nadelstiche setzt“ – so wie im Hinspiel, das die Homburger durch ein spätes Tor von Philipp Schuck nur knapp 1:0 gewannen. Wenzel bangt in der Abwehr (Daniel Di Gregorio und Jannis Reuss fallen lange aus) noch um Stefano Maier, der sich im Training die Schulter ausgekugelt hat.