Fußball-Regionalliga : Aufholjagd der Homburger im eigenen Stadion

Homburg Durch eine deutliche Leistungssteigerung im zweiten Spielabschnitt hat der FC Homburg am Samstag (2. November) sein Heimspiel gegen den FSV Mainz II nach einem 0:1-Rückstand zur Pause noch mit 2:1 gewonnen.

Jürgen Luginger hatte den Gegner vor der Partie als „technisch und taktisch hervorragend ausgebildete Mannschaft“ bezeichnet. In den ersten 45 Minuten konnten die 1020 Zuschauer im Homburger Waldstadion sehen, dass der Trainer der Grün-Weißen nicht übertrieben hat. Mit schnellem und flüssigen Passspiel kombinierten sich die Mainzer durch das Mittelfeld und stellten die Hausherren immer wieder vor Probleme. Dabei kam den Gästen zugute, dass sie bereits in der zweiten Spielminute durch Thomas Rekdal mit 1:0 in Führung gegangen waren. Der FCH bemühte sich nach Kräften, kam aber gegen die gut verteidigenden Gäste kaum zu echten Torchancen. So ging es nach 45v Minuten mit der knappen Mainzer Führung in die Kabinen.