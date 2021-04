Fußball-Regionalliga Südwest : SV Elversberg gewinnt beim FC Astoria Walldorf mit 4:1

Walldorf Zweiter Sieg in Folge und zehntes Spiel nacheinander ohne Niederlage.

Die Partie startete extrem einseitig. Die SVE dominierte das Geschehen nach Belieben und der Ball war eigentlich ständig irgendwo in der Nähe des Walldorfer Strafraums. Für die 1:0-Führungstreffer brauchte die SVE aber dennoch einen Elfmeter. Israel Suero wurde im Strafraum gefoult und verwandelte den Strafstoß selber zum 0:1 (15.). Zu diesem Zeitpunkt hatte man das Gefühl, es könnte eine richtige Packung für die Hausherren geben. Das dachten wahrscheinlich auch die SVE-Spieler und urplötzlich lief bei den Saarländern gar nichts mehr zusammen. Fehlpässe, falsche Laufwege und mangelnde Einstellung bei den Elversberg sorgten dafür, dass sich die Kräfteverhältnisse drehten. Das Auftreten der SVE wurde so schlimm, dass selbst Horst Steffen an der Außenlinie verstummte.

Dafür reagierte der 52-Jährige in der Pause und brachte mit Mirza Mustafic, Kevin Koffi und Torben Rehfeld gleich drei neue Spieler. Israel Suero, Patryk Dragon und Nico Karger mussten in der Kabine bleiben. Der Start in die zweite Halbzeit ging trotz neuen Personals in die Hose. Walldorf's Niklas Antlitz nahm den Ball in der 46. Minute aus 18 Metern volley und traf genau in den Winkel zum 1:1. Der Gegentreffer war wohl genau das Richtige, das die SVE zum Aufwachen brauchte. Plötzlich war wieder Dampf drin und Einstellung passte. Luca Schnellbacher flankte in der 61. Minute genau auf Koffi und der köpfte das 1:2. Drei Minuten später machten es die beiden anders herum. Koffi flankte auf Schnellbacher und der drückte den Ball aus fünf Metern zum 1:3 über die Linie.