Fußball-Regionalliga : Elversberg bringt Punkte aus Offenbach nach Hause

Offenbach Die SV Elversberg hat das Topspiel in der Regionalliga Südwest gewonnen.

Die Mannschaft von Trainer Horst Steffen schlug am Samstag (24. August) den Tabellenführer Offenbacher Kickers mit 3:0. Damit gewann die SVE nach dem Auswärtssieg in Ulm (2:1) auch das zweite Spitzenspiel der noch jungen Saison. Die Elversberger machten vor 7747 Zuschauern auf dem Bieberer Berg in Offenbach von Beginn an richtig Dampf und konnten zunächst nur vom Aluminium gebremst werden. Oliver Oschkenat, der für Mike Eglseder in der Innenverteidigung spielte, schoss den Ball per Freistoß aus 25 Metern an den Pfosten. Zwei Minuten später zimmerte Luca Dürholtz die Kugel aus der gleichen Distanz wieder ans Aluminium. Nur eine Minute später war es dann aber soweit. Die Offenbacher schlugen den Ball nicht weit genug aus dem eigenen Strafraum und Kapitän Dürholtz hielt aus 22 Metern drauf – linksoben – Winkel – 0:1.