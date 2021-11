4:2-Sieg an der Kaiserlinde : 15. Spiel in Folge ohne Niederlage: SV Elversberg besiegt FSV Frankfurt

Foto: Heiko Lehmann

Elversberg Wichtiger Sieg für die SV Elversberg: Trotz eines holprigen Starts konnte die Elf von Trainer Horst Steffen am Samstag im Heimspiel gegen den FSV Frankfurt drei Punkte einfahren – und rückte damit noch näher an die Spitze der Tabelle.

Die SV Elversberg ist am Samstagnachmittag in der Regionalliga Südwest bis auf einen Punkt an Tabellenführer SSV Ulm herangerückt. Gegen den FSV Frankfurt konnte die SVE trotz eines holprigen Starts mit 4:2 gewinnen und bleibt damit im 15. Spiel in Folge ohne Niederlage.

Foto: Heiko Lehmann

SVE-Trainer Horst Steffen änderte seine Startelf im Vergleich zum 0:0 beim VfB Stuttgart II auf einer Position. Für Kevin Koffi spielte Valdrin Mustafa im Sturm. Die Partie ging aber genau so los wie das Spiel in Stuttgart. Die SVE verschoss erneut in der Anfangsphase einen Foulelfmeter. Diesmal scheiterte Eros Dacaj, der ausrutschte und drüber schoss (7.). Danach begann vor 1397 Zuschauen an der Kaiserlinde ein wilder Ritt. Mustafa erzielte nach einer Flanke von Robin Fellhauer das 1:0 (26.).

Der FSV hatte bis dahin überhaupt keine Offensivaktion, kam aber in der 29. Minute zum Ausgleich. Arif Gücli lenkte den Ball nach einer Flanke zum 1:1 ins Netz. Zwei Minuten später war die SVE wieder an der Reihe. Nach einem gehaltenen Mustafa-Schuss staubte Israel Suero zum 2:1 ab. Danach war wieder Schlittschuh-Zeit. Dacaj rutschte in der Rückwärtsbewegung erneut aus und die Frankfurter erzielen nach dem Konter das 2:2 (34.). Wieder war es Arif Gücli, der traf.

Foto: Heiko Lehmann