Fußball-Regionalliga Südwest : SV Elversberg will Torrekord weiter ausbauen

SVE-Trainer Horst Steffen hofft, dass sein Team weiter so torhungrig bleibt. Foto: imago images/ImageLabz/Andreas Schlichter via www.imago-images.de

Elversberg Fußball-Regionalligist Elversberg empfängt an diesem Samstag den Bahlinger SC. Die Mannschaft von Trainer Horst Steffen hat schon jetzt 80 Saisontore erzielt.

Nächster Rekord bei der SV Elversberg unter Trainer Horst Steffen. Der Fußball-Regionalligist hat in 34 Spielen 80 Tore erzielt – das gab es noch nie. In der Meistersaison 2016/2017 waren es 62:22 Tore nach 36 Spielen. Im Aufstiegsjahr in die 3. Liga 2012/2013 waren es nach 36 Spielen 59:44 Tore. Damals reichten in einer insgesamt schwächeren Liga 65 Punkte zum Aufstieg. Aktuell hat die SV Elversberg 66 Punkte, 36 Gegentore – und liegt sieben Punkte hinter Tabellenführer SC Freiburg II zurück.

An diesem Samstag (14 Uhr) empfängt die SVE den Bahlinger SC. „80 Tore sind schon gut. Viel schöner finde ich, dass wir beim 5:1 gegen Mainz 05 II wieder gezeigt haben, was wir können. Ich bin gespannt, ob wir das gegen Bahlingen auch auf den Platz kriegen“, sagt Steffen. Gegen den BSC hat die SVE noch nie verloren und die bisherigen Heimspiele 4:1 und 3:0 gewonnen. „Es liegt an uns“, sagt der Trainer.

Maurice Neubauer ist nach einer Muskelverletzung wieder im Training, zählt aber am Samstag noch nicht zum Kader. Patryk Dragon steht nach seiner Muskelverletzung dagegen im Aufgebot. Ob der Mittelfeldspieler von Beginn an spielt, ist offen. Zumal Eros Dacaj und Luca Dürholtz gemeinsam mit Israel Suero gegen den FSV Mainz 05 II in der Zentrale vollauf überzeugten.