Fußball-Regionalliga Südwest : Die SV Elversberg nimmt Kurs auf die 3. Liga

SVE-Mittelfeldspieler Israel Suero (vorne) zog regelmäßig mehrere Gegenspieler auf sich, schaffte so Platz und erzielte das wichtige 1:0. Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Racocha

Mainz Fußball-Regionallligist SV Elversberg gewinnt bei Spitzenreiter FSV Mainz 05 II mit 2:0. Suero und Koffi treffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Lehmann

So etwas gab es bei Fußball-Regionalligist SV Elversberg seit zehn Jahren nicht mehr. Am Freitagabend gegen 20.50 Uhr forderten 150 mitgereiste SVE-Fans im Mainzer Bruchwegstadion die Spieler lautstark auf, sich auf den Rasen zu setzten. Dann stimmten die Fans auf der Tribüne die Humba an – und schon ging das Täterä los. Spieler und Fans tanzten gleichzeitig mit den Händen Richtung Himmel und freuten sich wie schon lange nicht mehr. „So etwas könnten wir bei jedem Auswärtsspiel gebrauchen. Das war heute wie ein Heimspiel, und die Fans haben ihren Anteil an dem Sieg“, sagte SVE-Stürmer Kevin Koffi nach dem gemeinsamen Jubel nach Spielschluss.

Das SVE-Trainerteam stand bei der kleinen Zeremonie in Höhe der Mittellinie und klatsche allen Beteiligten Beifall. „Das tut mal richtig gut, und das haben wir uns heute auch verdient. Das dürfen jetzt alle genießen“, sagte SVE-Trainer Horst Steffen in seiner gewohnt zurückhaltenden Art. Die SV Elversberg hat am vergangenen Freitag das absolute Topspiel der Regionalliga Südwest beim FSV Mainz 05 II mit 2:0 gewonnen. Der Tabellenzweite gewann beim Tabellenersten und verkürzte den Abstand auf einen Punkt, wobei die Elversberg ein Spiel weniger haben.

„Vielleicht war das das wichtigste Spiel bislang in dieser Saison. Wir mussten gewinnen und haben es endlich mal geschafft, unsere Leistung in einem Spitzenspiel abzurufen“, sagte Spielmacher Israel Suero. Der Spanier stand für den verletzten Eros Dacaj (Muskelfaserriss) zum ersten Mal nach der Winterpause in der Startelf und war einer der stärksten Spieler auf dem Platz. Der Dribbelkünstler warf sich in jeden Zweikampf, zog viele Fouls und brachte die SVE in der 22. Minute mit einem technischen Leckerbissen mit 1:0 in Führung. Nach einer Flanke von SVE-Kapitän Luca Schnellbacher nahm Suero den Ball im Mainzer Strafraum in einer Bewegung an und hob ihn gleichzeitig am herauseilenden Mainzer Torhüter Tristan Mohn vorbei ins Netz. 660 meist neutrale Zuschauer im Stadion verstummten, und 150 SVE-Fans starteten die erste Party.

Ohnehin waren die Anhänger der Saarländer über 90 Minuten die tonangebende Truppe auf den Rängen. Und das waren die SVE-Spieler vor der Pause auf dem Platz auch. Manuel Feil schoss aus 16 Metern nur knapp am Mainzer Tor vorbei (28.,) und Robin Fellhauer traf in der 36. Minute nur den Pfosten. In der 43. Minute war es aber soweit. Koffi köpfte nach einem Eckball von Semih Sahin das 2:0.