Fußball-Regionalliga Südwest : SVE will Minichance gegen den SC Freiburg II wahren

Manuel Feil (rechts) verletzte sich beim 2:1-Sieg am Dienstag beim TSV Steinbach Haiger (in Rot spielend). Der Offensivspieler wird der SV Elversberg im „Endspiel“ gegen den SC Freiburg II fehlen. Foto: imago images/Oliver Vogler/Oliver Vogler via www.imago-images.de

Elversberg Fußball-Regionalligist SV Elversberg muss an diesem Samstag, 14 Uhr, im Topspiel gegen den SC Freiburg II auf Manuel Feil verzichten. Der rechte Außenbahnspieler, der in dieser Saison auf fünf Tore und 13 Torvorlagen kommt, zog sich beim 2:1-Sieg am vergangenen Dienstag beim TSV Steinbach einen Riss in der Netzhaut zu.