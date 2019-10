Fußball-Regionalliga Südwest : Jubel bei Saarpfälzern – Homburger Kicker siegen in Frankfurt

Frankfurt/Homburg Weitere Punkte bringt der saarpfälzische Verein heim und zieht mit Elversberg auf den selben Tabellenplatz.

Bereits nach der ersten Halbzeit lagen die Homburger mit 2:0 in Führung. Der dritte Treffer kam dann nach 56 Spielminuten. An allen Toren beteiligt Christopher Theisen, der auch in der 23. und 39. Minute an der Führung mitmischte.