Freiburg Am zwölften Spieltag in der Fußball-Regionalliga Südwest hat der 1. FC Saarbrücken auswärts im Freiburger Möslestadion Gastgeber SC Freiburg II geschlagen.

Der 1. FC Saarbrücken hat die Tabellenführung der Fußball-Regionalliga Südwest verteidigt. Vor 800 Zuschauern im Freiburger Möslestadion besiegte der FCS die U23 des SC Freiburg mit 3:1 (1:0). Der deutliche 5:0-Erfolg des derzeit einzigen Verfolgers TSG Steinbach beim FK Pirmasens spielte so keine Rolle.

FCS-Trainer Dirk Lottner hatte sich vor dem Spiel so einige Gedanken machen müssen, wen er denn auf den Platz schickt. Denn neben Abwehrchef Steven Zellner (Erkältung), Cederic Euschen (Syndesmose) und Fanol Perdedaj (gesperrt) musste kurzfristig auch Timm Golley (Muskelverletzung im Oberschenkel) passen. Lottner entschied sich für ein 3-5-2-System vor Torwart Daniel Batz. Anthony Barylla, Christopher Schorsch und Bonné Uaferro bildeten die letzte Reihe, außen spielten Mario Müller und Tobias Jänicke, zentral Manuel Zeitz und Kianz Froese. Hinter den Spitzen Gillian Jurcher und fabian Eisele gab Sebastian Jacob den Spielmacher.

Schnelles Umschaltspiel nach Ballgewinn - so hieß der Saarbrücker Schlüssel zum Erfolg. Dank des teilweise schlampigen Aufbauspiels der Freiburger klappte das alleine in der Anfangsviertelstunde vier Mal. Doch scheiterte Eisele (4., 12. Minute) an Torwart Niclas Thiede, Jurcher (8.) und Jacob (10.) verfehlten den Kasten.