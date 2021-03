2:1-Sieg gegen TuS Rot-Weiß Koblenz : Timo Wenzel feiert ersten Sieg als FCH-Trainer

Homburg Nach zwei Unentschieden der erste Dreier: FCH-Coach Timo Wenzel feierte am Samstag einen gelungenen Einstand bei seiner Heimpremiere als Trainer in Homburg.

Die Grün-Weißen blieben weiter die klar bessere Mannschaft und gingen in der 38. Minute durch Thomas Gösweiner, der nach einem Freistoß von Patrick Lienhard den Ball aus kurzer Distanz ins Tor schoss, mit 2:1 in Führung. Der FCH blieb am Drücker, aber auch die Gäste ließen sich nicht hängen, versuchten die Homburger früh zu stören und kamen auch zu eigenen Chancen, die allerdings nichts einbrachten. So ging es mit dem 2:1 in die Halbzeitpause.