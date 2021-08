FC Homburg 3:3 gegen TSG Hoffenheim II : Die nächste bittere Enttäuschung

Homburg Fußball-Regionalligist FC Homburg gibt sicher geglaubten ersten Saisonsieg gegen Hoffenheim II wieder aus der Hand.

Es läuft die 88. Minute im Homburger Waldstadion. Der FC Homburg liegt im Regionalliga-Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim II mit 3:2 vorne. Markus Mendler hat in der gegnerischen Hälfte den Ball. Er versucht, mit dem linken Außenrist einen Mitspieler in Szene setzen. Doch Hoffenheims Gauhier Ott riecht den Braten, luchst Mendler den Ball ab und spurtet die entblößte linke Seite entlang. Ein Pass in den Rückraum, dort kommt Nick Proschwitz eingelaufen und versenkt die Kugel zu seinem zweiten Tor im rechten Eck. Das späte 3:3 nach 3:1-Pausenführung sorgt für lange Gesichter bei den Grün-Weißen.

Bis eine Viertelstunde vor Schluss lag das Team von Trainer Timo Wenzel auf Kurs zum ersten Saisonsieg. Homburg führte nach einer starken ersten Hälfte mit 3:1 und hatte das Geschehen im Griff – bis der eingewechselte Michael Guthörl, einst in der Jugend beim 1. FC Saarbrücken, ein ganz krummes Ding losließ. Seine Flanke von rechts senkte sich über den verdutzten David Salfeld im FCH-Tor hinweg zum 2:3 ins lange Eck (76.). Ein Tor, „das sicher nicht jeden Tag so fällt, aber zur momentanen Situation irgendwie passt“, sagte Ristl angesichts des schlechtesten Starts seit Jahren mit nur zwei Punkten aus vier Partien. „Und dann schwimmst du natürlich wieder, weil der Gegner die dritte Luft bekommt. Dann passiert uns ein dummer Ballverlust, der so nicht passieren darf“, klagte Wenzel: „Ein Punkt ist einfach zu wenig für uns.“

Dabei sah es lange so aus, als ob der FCH den Bock umstoßen würde. Vier Tage nach der 0:4-Klatsche in Koblenz gab Homburg die passende Antwort. Die Heimelf lief den Gegner früh an, agierte giftig im Zweikampf – und wurde früh belohnt. Der starke Philipp Hoffmann wurde im Strafraum gefällt, Mendler versenkte den fälligen Elfmeter sicher zum 1:0 ins rechte Eck (8.). Danach ließ sich der FCH auch von Proschwitz‘ 1:1 (32.) nicht beirren, reagierte stattdessen mit einer starken Phase. Luca Plattenhardt sorgte mit seiner energischen Einzelaktion über links für die erneute Führung (38.). Loris Weiss ließ nach einer Hoffmann-Flanke das 3:1 (41.) folgen. Danach scheiterte Mendler per Freistoß an der Glanztat von TSG-Torwart Luca Philipp, der auch gegen Tim Stegerers Kopfball aus kürzester Distanz klasse reagierte. Im Anschluss brannte es mehrfach lichterloh im TSG-Strafraum – doch das 4:1 wollte nicht fallen. „Wir sind in einer Scheißsituation“, sagte Ristl: „Vielleicht war bei dem ein oder anderen die 0:4-Klatsche in Koblenz doch wieder im Hinterkopf.“ Trainer Wenzel sagte: „Wir haben es über 75 Minuten sehr gut gemacht. So müssen wir jede Woche spielen – dann allerdings über 90 Minuten.“ Die nächste Chance bietet sich für die Homburger am kommenden Samstag auswärts im Gastspiel bei Hessen Kassel (Anstoß 14 Uhr).