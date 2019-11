Saarland-Derby – Elversberg gegen Saarbrücken – So steht es zur Halbzeit

Halbzeit an der Kaiserlinde zwischen Elversberg und Saarbrücken. (Symbolbild).

Elversberg 45 Minuten sind an der Kaiserlinde gespielt. Die Tabellenführer SV Elversberg (2.) und der 1. FC Saarbrücken (1.) liefern sich eine heiße Partie mit gelben Karten zum Auftakt.

So steht es vor Anpfiff zur zweiten Halbzeit: 0:1. Schon in der fünften Minute gingen die Gastgeber in Führung. Das Tor schoss: Sinan Tekerci (Elversberg, fünfte Minute).