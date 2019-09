Fußball-Regionalliga : Saarbrücken fährt im Heimspiel die erste Niederlage nach Siegesserie ein

Völklingen Die Unbesiegbaren sind besiegt. Nach sieben Erfolgen hat es den 1. FC Saarbrücken im neunten Liga-Spiel (die abgebrochene Partie gegen die U23 der TSG Hoffenheim wird am Dienstag nachgeholt) erwischt.

Neben Cedric Euschen (Sprunggelenk) musste FCS-Trainer Dirk Lottner kurzfristig auf Fanol Perdedaj (Adduktorenprobleme) verzichten. Für ihn rückte Kianz Froese in die Startformation.

Saarbrücken begann agressiv, presste die ersatzgeschwächten Gäste bereits am eigenen Strafraum. Alzenau kam kaum zum Luft holen, der FCS aber auch nicht wirklich in zwingende Abschlusspositionen. Ein direkt aufs Tor gezogener Eckball von Markus Mendler (27. Minute) sollte lange die beste Gelegenheit der haushoch überlegenen Gastgeber sein. Ein Schuss von Tim Golley, der den Vorzug vor Gillian Jurcher (nach Knieproblemen) bekommen hatte, endete in den Armen von Torwart Daniel Endres (42.). 60 Sekunden später stellten die nach einer Viertelstunde mutiger werdenden Alzenauer den Spielverlauf auf den Kopf. Nach Flanke von Robert Schick genau auf den Kopf von Serkan Firat, der Daniel Batz im FCS-Tor leicht überwinden konnte - das 0:1 war auch der Pausenstand.