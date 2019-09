Fußball-Regionalliga : Homburg setzt sich gegen Hoffenheim durch

Christopher Theisen (13) vom FCH und Hoffenheims Andreas Ludwig (8) . Foto: Andreas Schlichter

Homburg Der FC Homburg hat in der Fußball-Regionalliga seinen Aufwärtstrend fortgesetzt und den dritten Sieg in Serie eingefahren. Mit 1:0 siegten die Saarpfälzer am Samstag bei der TSG Hoffenheim II.

Von Ralph Tiné

Viel bekamen die 270 Zuschauer im Hoffenheimer Dietmar-Hopp-Stadion in den ersten 45 Minuten nicht geboten. Bei angenehmen Spätsommertemperaturen um die 27 Grad beschränkten sich beide Mannschaften auf das fußballerisch Nötigste. Homburg hatte etwas mehr Spielanteile, schaffte es aber kaum einmal, wirklich gefährlich vor dem gegnerischen Tor zu werden. Ausnahme war die erste Torgelegenheit der Partie in der vierten Minute, als Patrick Lienhardt aus 16 Meter Entfernung das Tor und die 1:0-Führung für den FCH knapp verpasste. In der 23. Minute verfehlte auch Christopher Theisen mit einem Volleyschauss das Tor. Mehr passierte bis zum Pausenpfiff nicht.