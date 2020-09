Erste Saisonniederlage : FC Homburg unterliegt beim TSV Schott Mainz

Homburg Fußball-Regionalligist FC Homburg hat nach zwei Siegen zum Saisonauftakt mit 0:3 beim TSV Schott Mainz verloren. Die Grün-Weißen konnten ihre gute Form beim Aufsteiger nicht bestätigen.

Die Gäste aus dem Saarland begannen gar nicht schlecht auf dem Kunstrasen der Bezirkssportanlage Mombach in Mainz, gerieten nach einer Viertelstunde aber dennoch in Rückstand. Silas Schwarz tauchte nach einem schön herausgespielten Angriff der Gastgeber allein vor David Salfeld auf, den er mit einem Beinschuss zum 1:0 überwand. Zuvor hatten Daniel di Gregorio (7. Minute) und Marcel Carl (9.) jeweils per Kopfball nur das Gebälk des Mainzer Tores getroffen. Nach dem Gegentor taten sich die Homburger schwerer im Spielaufbau, so dass es zur Halbzeit bei dem Ein-Tor-Rückstand blieb.