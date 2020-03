Kostenpflichtiger Inhalt: Fußball-Regionalliga : FC Homburg gewinnt beim VfR Aalen

FCH-Spieler Marcel Carl, Daniel di Gregorio, Christopher Theisen und Damjan Marceta jubeln nach dem Tor zum 0:1 . Foto: Andreas Schlichter

Aalen Für den FC Homburg läuft es rund nach der Winterpause. Am Montagabend konnte der FCH beim VfR Aalen einen weiteren Sieg einfahren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ralph Tiné

Dem 3:0-Sieg im Auftaktspiel gegen den SC Freiburg II ließen die Grün-Weißen am Montagabend beim VfR Aalen nach durchwachsenem Beginn einen letztlich souveränen 3:1-Sieg beim VfR Aalen folgen.

So wenig wie das nasskalte Wetter war das Spiel in der ersten Halbzeit dazu angetan, die Zuschauer in der Ostalb-Arena zu begeistern. Die Gäste aus der Saarpfalz kontrollierten zwar das Spiel in den ersten 45 Minuten, blieben vor dem gegnerischen Tor aber lange Zeit fast alles schuldig. Da auch die Gastgeber kaum einmal eine ernst zu nehmende Torannäherung zu bieten hatten, plätscherte die Partie bis kurz vor dem Pausenpfiff ohne jeden echten Höhepunkt dahin.

Erst in der 44. Minute tauchte vor dem Homburger Tor Aalens Andreas Ivan auf, dessen Schuss FCH-Torwart David Salfeld nur mit einer starken Parade um den Pfosten lenken konnte. Eine Minute später machte es Damjan Marceta auf der anderen Seite besser und netzte per Kopf zum 1:0 für den FCH ein. Sekunden später pfiff Schiedsrichter Nikolai Kimmeyer die Spieler in die Kabinen.