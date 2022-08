Fußball-Regionalliga : „Wir müssen und werden am Sonntag eine Reaktion zeigen“ – FC Homburg empfängt den VfR Aalen

Foto: Andreas Schlichter

Homburg Nach der ersten Saisonniederlage in der Regionalliga Südwest will der FC Homburg gegen den VfR Aalen zurück in die Erfolgsspur. Ein Spaziergang wird das für das Team von Trainer Timo Wenzel nicht.