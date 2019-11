Fußball-Regionalliga : Das war ein Saar-Derby mit jeder Menge gelber Karten

Foto: Andreas Schlichter In der ersten Halbzeit: Kampf um den Ball zwischen den blau-schwarzen Saarbrückern Fabian Eisele und Torben Rehfeld, für Elversberg im Einsatz.

Elversberg Der erste Mal nach langer Serie verliert Saarbrücken auswärts.

Die SV Elverberg hat am Samstag (2. Oktober) das Saarderby in der Fußball-Regionalliga Südwest gegen den 1. FC Saarbrücken mit 3:0 gewonnen. Sinan Tekerci und Manuel Feil mit einem Doppelpack sicherten der SVE mit ihren Toren den Sieg gegen einen chancenlosen FCS. Die SVE startete vor 6201 Zuschauern wie angekündigt mit extremem Pressing und ließ die Saarbrücken bereits in den ersten Minuten kaum Luft holen.

Der Ex-Saarbrücker Lukas Kohler flankte in der sechsten Minuten von der rechten Seite in den FCS-Strafraum. Der Ball wurde abgefälscht und segelte bis zum zweiten Pfosten. Dort kam Sinan Terkerci angerauscht und köpfte trotz Verband um die Kopf das 1:0 für die Elversberger. Mit der Führung im Rücken war die SVE vor der Pause das klar bessere Team und hatte durch Del Angelo Williams (17.) und Mirza Mustafic (25.) zwei weitere gute Torabschlüssen, doch Daniel Batz ließ in der ersten Halbzeit keinen Gegentreffer mehr zu.

In der Offensive fanden die Saarbrücker in den ersten 45 Minuten so gut wie gar nicht statt. SVE-Torhüter Frank Lehmann musste keinen Ball halten. Hitzig war die Partie dennoch. Schiedsrichter Joshua Herbert zeigte vor der Pause je vier Gelbe Karten auf jeder Seite. Der zweite Durchgang startete wie der erste. Die SVE stürmte bedingungslos nach vorne und ein Schuss von SVE-Kapitän Luca Dürholtz konnte Bone Uaferro gerade noch von der Linie kratzen. Der Ball landete am zweiten Pfosten und Manuel Feil schoss aus extrem spitzem Winkel das 2:0 für die SV Elversberg (48.). Nur zwei Minuten später lief Williams alleine auf das FCS-Tor zu und Torhüter Daniel Batz konnte in letzter Sekunde das 3:0 mit dem Fuß verhindern. Die Saabrücker zeigten sich in der Folge zwar etwas mehr bemüht, schwächten sich aber selber.